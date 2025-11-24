Omitir para ir al contenido principal
El lawfare no da tregua
“Esperar a que los tiempos políticos muden”, la resignación del abogado de Cristina Kirchner
José Manuel Ubeira reflexionó por la 750 sobre la nueva avanzada persecutoria sobre la expresidenta y aseguró que el único camino posible, en esta instancia, es en los tribunales internacionales.
24 de noviembre de 2025 - 13:46
Ubeira sostuvo que “todos los que están vinculados a sentencias con tonos políticos, van a tener que esperar a que los tiempos muden”.
