Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Marcha contra el avance fascista en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries

La marea feminista tronó fuerte en Corrientes

Desfilaron organizaciones sociales, sindicatos, partidos y agrupaciones feministas. No piensan retroceder un milímetro frente en la batalla cultural de Milei.

Euge Murillo
Euge Murillo
Encuentro de Mujeres, Corrientes
Encuentro de Mujeres, Corrientes La marcha en Corrientes le advierte a Milei que no avance. (Julieta Martinez)