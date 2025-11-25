Omitir para ir al contenido principal
Ya son ocho los capturados por el ilícito que recorrió al mundo

Cuatro nuevos detenidos por el robo al Louvre

Todos son de origen parisino y no se difundió cuáles son las sospechas que pesan sobre ellos. Tres de los autores materiales del robo ya habían sido apresados.

Asalto Louvre
Louvre El robo al museo más famoso del mundo causó una profunda conmoción. (DIMITAR DILKOFF/AFP)