Ya son ocho los capturados por el ilícito que recorrió al mundo
Cuatro nuevos detenidos por el robo al Louvre
Todos son de origen parisino y no se difundió cuáles son las sospechas que pesan sobre ellos. Tres de los autores materiales del robo ya habían sido apresados.
25 de noviembre de 2025 - 22:41
Louvre
El robo al museo más famoso del mundo causó una profunda conmoción.
(DIMITAR DILKOFF/AFP)