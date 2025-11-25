Omitir para ir al contenido principal
La incertidumbre sobre el pago del medio aguinaldo en diciembre

Los gremios piden la aprobación del Presupuesto

Las dos CTA se acoplaron al pedido de los docentes de la semana pasada. UPCNBA también demandó el paquete de leyes troncales que mandó Kicillof.

Andres Miquel
De Isasi Baradel Kicillof Oscar de Isasi y Robeto Baradel con Axel Kicillof. (Redes Sociales)