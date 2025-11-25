Omitir para ir al contenido principal
La incertidumbre sobre el pago del medio aguinaldo en diciembre
Los gremios piden la aprobación del Presupuesto
Las dos CTA se acoplaron al pedido de los docentes de la semana pasada. UPCNBA también demandó el paquete de leyes troncales que mandó Kicillof.
Andres Miquel
25 de noviembre de 2025 - 23:58
De Isasi Baradel Kicillof
Oscar de Isasi y Robeto Baradel con Axel Kicillof.
(Redes Sociales)