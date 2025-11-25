Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Tensión creciente en el campo mexicano

México: los agricultores bloquean aduanas fronterizas con Estados Unidos

Las movilizaciones se intensificaron con cierres estratégicos mientras los agricultores denuncian costos insostenibles, falta de apoyos energéticos y riesgos por la nueva Ley de Aguas.

Truckers carrying export goods to the United States hold a banner reading "Justice for the countryside" during a demonstration as part of the national farmers' strike, at the Zaragoza-Ysleta International Bridge in Ciudad Juarez, Chihuahua State, Mexico on November 24, 2025. (Photo by HERIKA MARTINEZ / AFP)
Camioneros mexicanos portestan en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con EE.UU. (AFP/AFP)

Temas en esta nota: