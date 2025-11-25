Omitir para ir al contenido principal
Según el portal Axios el contacto aún no tiene fecha y está “en fase de planificación”

Trump planea una llamada telefónica con Maduro en medio de la tensión con Venezuela

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), por ahora”, indicó un funcionario estadounidense. Caracas se movilizó este martes contra “las amenazas del imperialismo”.

AME2568. CARACAS (VENEZUELA), 25/11/2025.- Un simpatizante del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene un muñeco del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez este martes, en la Gran Marcha Bicentenario de la Espada del Perú en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Gran Marcha Bicentenario de la Espada del Perú en Caracas. (EFE/EFE)