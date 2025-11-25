Omitir para ir al contenido principal
Corte parcial del tránsito en la ruta
Volcó un micro en la Ruta 2 mano a Mar del Plata: hay dos muertos y varios heridos
El accidente ocurrió durante la mañana de este martes. Trabaja personal de Seguridad Vial de AUBASA, equipos de bomberos y policías.
25 de noviembre de 2025 - 12:27
Volcó un micro de pasajeros en la Ruta Provincial 2.
Murieron 2 personas y hay varios heridos.
(Redes Sociales)
murió