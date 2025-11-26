Omitir para ir al contenido principal
Presupuesto, sin problemas. El endeudamiento, voto a voto.
Diputados trata el paquete económico de Kicillof
El oficialismo consiguió un dictamen que autoriza el endeudamiento y la oposición confía en poder llegar a un acuerdo más amplio. ¿Se amplia el directorio del Bapro?
María Belén Robledo
26 de noviembre de 2025 - 0:17
Cámara de diputados PBA
La sesión en la cámara baja bonaerense está convocada a las 14.
(Prensa -)
