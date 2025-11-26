Omitir para ir al contenido principal
En los últimos dos años se contrajo en casi 12 puntos porcentuales en la provincia

El desplome de las exportaciones industriales

Según Pablo López, el gobierno nacional condena la producción bonaerense y limita su competitividad. Continúa la preocupación por la importación desregulada.

Andres Miquel
Pablo Lopez Pablo López sigue exponiendo los efectos de la era libertaria. (Prensa -)