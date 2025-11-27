Omitir para ir al contenido principal
Al final fue un desencuentro federal - Clone
28 de noviembre de 2025 - 0:08
"Hay pacto de confidencialidad y no se puede difundir", dijo Losada
Se filtró un borrador de la reforma educativa y el Gobierno ahora busca congelar el debate
Por derechos básicos
Nueva marcha de jubilados: reclamo por aumento y medicamentos
"Tropa" unida
Milei reunió a todo el Gabinete para blindar la unidad y empujar reformas en el Congreso
El próximo 9 de diciembre
El Gobierno confirmó que enviará la reforma laboral al Congreso
Economía
Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.
Fuerte renovación y caída de tasas
Por
Juan Garriga
"El Gobierno sigue asfixiando a las pymes”, advierte la Cámara.
Crisis en las panaderías por la suba de costos
Por
Mara Pedrazzoli
Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC
¿La economía de Milei no está en recesión?
El Gobierno lo aumentará por Decreto
No hubo acuerdo y el Salario Mínimo es el más bajo en dos décadas: las empresas ofrecieron $4.800 de aumento
Por
Vardan Bleyan
Sociedad
Una herramienta de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
El GCBA implementa un sistema digital para agilizar la aprobación de proyectos de obra
Los especialistas consideraron que fue una "falsa alarma"
Aeroparque cerró más de una hora por un operativo de seguridad
Un alto funcionario francés les habría administrado diuréticos
240 mujeres denuncian abuso facilitado por drogas, en el Ministerio de Cultura de Francia
La peor tragedia en décadas golpea un conjunto residencial
Incendio en Hong Kong deja decenas de víctimas
Deportes
El Atlético de Madrid superó al Inter de Italia por la Champions
Alvarez le ganó el duelo a Lautaro Martínez
Tras un semestre muy negativo
Otra mala para Gago: fue despedido del Necaxa de México
La egipcia superó a la neerlandesa Eva Vedder con autoridad
Mayar Sherif sigue firme en busca del bicampeonato del Argentina Open WTA 125
El evento tendrá lugar en el Complejo C Art Media de Chacarita
Las primeras jornadas de Messiverso se realizarán el domingo próximo