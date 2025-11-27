Omitir para ir al contenido principal
Netflix estrenó los primeros episodios de la temporada final de "Stranger Things"

El personaje olvidado que reaparece y cambia el juego en “Stranger Things”

La reaparición de esta figura en “Stranger Things” se integra a una trama llena de misterio y estrategias ocultas.

Stranger things
Stranger things Stranger things (archivo)

El País

Se trata de Guillermo Federico Rivarola

Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo

Por Luciana Bertoia

Aprobó los pliegos técnicos para venderlas

El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

Marcha de Jubilados al Congreso

Nuevamente, Bullrich desplegó un operativo policial desmedido

La marcha de los jubilados, entre armas y pinturas

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC

¿La economía de Milei no está en recesión?

Sociedad

Murieron dos personas

Tragedia en Mar del Plata: se negó a declarar el chofer del micro que volcó en la Ruta 2

Pablo Grillo

Evolución favorable

Van a trasladar a Pablo Grillo para su rehabilitación, luego de su octava operación

En la Barranca de los Lobos

Una turista cayó por un acantilado de Mar del Plata cuando intentaba tomar una foto y murió

Tragedia en Puerto Madero

Un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer

Deportes

Opinión

Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas

Por José Luis Lanao

Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)

“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”

Por Marcos González Cezer
FOTO CAB cuba basquet seleccion argentina

El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias

La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se viene la penúltima fecha de la temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar