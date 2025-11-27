Omitir para ir al contenido principal
Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero hacen "2 dinosaurios vivos" en Radio Provincia

Más por viejo que por diablo

Las mañanas de los sábados en Radio Provincia, el dial prescinde de algoritmos en la voz de dos legendarios de la radio, que apuestan por lo extinto.

Lucía Requejo
Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero
Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero

El País

"Hay pacto de confidencialidad y no se puede difundir", dijo Losada

Se filtró un borrador de la reforma educativa y el Gobierno ahora busca congelar el debate

Por derechos básicos

Nueva marcha de jubilados: reclamo por aumento y medicamentos

"Tropa" unida

Milei reunió a todo el Gabinete para blindar la unidad y empujar reformas en el Congreso

El próximo 9 de diciembre

El Gobierno confirmó que enviará la reforma laboral al Congreso

Economía

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

"El Gobierno sigue asfixiando a las pymes”, advierte la Cámara.

Crisis en las panaderías por la suba de costos

Por Mara Pedrazzoli

Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC

¿La economía de Milei no está en recesión?

El Gobierno lo aumentará por Decreto

No hubo acuerdo y el Salario Mínimo es el más bajo en dos décadas: las empresas ofrecieron $4.800 de aumento

Por Vardan Bleyan

Sociedad

Una herramienta de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano

El GCBA implementa un sistema digital para agilizar la aprobación de proyectos de obra

Aeroparque

Los especialistas consideraron que fue una "falsa alarma"

Aeroparque cerró más de una hora por un operativo de seguridad

Marcha Feminista en Paris

Un alto funcionario francés les habría administrado diuréticos

240 mujeres denuncian abuso facilitado por drogas, en el Ministerio de Cultura de Francia

Hong kong

La peor tragedia en décadas golpea un conjunto residencial

Incendio en Hong Kong deja decenas de víctimas

Deportes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 26: Atlético Madrid se enfrenta al Inter en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en la ciudad de Madrid, Spain, por la fase de liga de la UEFA Champions League. FOTO: (X/REDES@Atleti)/NA.

El Atlético de Madrid superó al Inter de Italia por la Champions

Alvarez le ganó el duelo a Lautaro Martínez

Necaxa's Argentine head coach Fernando Gago gestures before the Liga MX Apertura football tournament match between Guadalajara and Necaxa at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico on September 23, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Tras un semestre muy negativo

Otra mala para Gago: fue despedido del Necaxa de México

La egipcia superó a la neerlandesa Eva Vedder con autoridad

Mayar Sherif sigue firme en busca del bicampeonato del Argentina Open WTA 125

El evento tendrá lugar en el Complejo C Art Media de Chacarita

Las primeras jornadas de Messiverso se realizarán el domingo próximo