"Merlina" prepara el camino para un intrigante drama familiar con nuevas revelaciones y desafíos
“Merlina”: Eva Green dará vida a la enigmática tía Ophelia en la temporada 3
Con la incorporación de Eva Green, la tercera temporada de “Merlina” promete revelar oscuros secretos del clan Addams.
27 de noviembre de 2025 - 14:11
Dark Shadows (2012)
Dark Shadows (2012)
(Prensa -)
