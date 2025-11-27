Omitir para ir al contenido principal
El equipo detrás de Disney planifica una estrategia de impacto global para conquistar audiencias
“Zootopia 2″ busca conquistar China y alcanzar un estreno millonario
“Zootopia 2″ se perfila para romper marcas en el gigante asiático durante su estreno de fin de año.
27 de noviembre de 2025 - 20:01
Disney
El País
Se trata de Guillermo Federico Rivarola
Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo
Por
Luciana Bertoia
Aprobó los pliegos técnicos para venderlas
El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas
La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque
El desencuentro federal
El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia
Pullaro salió a marcar la cancha
Economía
Un gráfico y una ventana fiscal oculta
Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario
Por
Natalia López Gómez
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025
Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.
Fuerte renovación y caída de tasas
Por
Juan Garriga
Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50
El oficial volvió a subir
Sociedad
Este lunes
Reabre la estación Carlos Gardel de la línea B después de tres meses de obras
Para visitantes no europeos
El Louvre aumenta el precio de su entrada
Una pareja de Testigos de Jehová rechazó la posibilidad de una transfusión para su bebé
Autorizan operar a un recién nacido pese a la oposición de los padres
Conmoción en la costa argentina
Quién era la mujer que murió tras caerse por un acantilado en Mar del Plata
Deportes
El delantero se retiró en la derrota de Lanús ante Tigre
La despedida del Laucha Acosta
Opinión
Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas
Por
José Luis Lanao
Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)
“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”
Por
Marcos González Cezer
El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias
La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar