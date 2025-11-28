La Corte rechazó planteos de empresarios

Corte Suprema

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES OCTUBRE 7: La Corte Suprema de Justicia dejó firme el cierre de una causa contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su entonces jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y tres jefes de Gendarmería que habían sido denunciados en 2017 por comunidades mapuches tras un operativo en la zona de Campo Maripe, en Neuquén, cuando los manifestantes bloqueaban el ingreso al yacimiento Vaca Muerta. FOTO: ARCHIVO/NA

