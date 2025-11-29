Omitir para ir al contenido principal
Entrevista con el camarista de Casación Federal

Alejandro Slokar: “La remilitarización política cultiva la impunidad y es incompatible con la democracia” - Clone

El juez advierte que hay una revitalización del “consenso antisubversivo”, promovida desde el gobierno, que busca la no rendición de cuentas por parte de los responsables de crímenes aberrantes.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
El juez advirtió lo riesgos para la democracia tras el nombramiendo de Presi en Defensa. (Sandra Cartasso)

El País

Entrevista con el camarista de Casación Federal, Alejandro Slokar

“Quieren reinstalar la impunidad”

Por Luciana Bertoia

Buscan desalentar la causa. El Gobierno promovió gestiones para desalentar a la querella y buscarían resarcir a los damnificados.

El operativo para planchar el caso $LIBRA

Por Irina Hauser

Los sobreprecios escandalosos son el núcleo central de la causa Andis

El robo a expensas de enfermos y discapacitados

Por Raúl Kollmann
Paro Universidades publicas

Una de las federaciones docentes hará paro del 1 al 6 de diciembre

Sigue las medidas de lucha en las universidades

Economía

El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”

El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional

Por Leandro Renou

Contradicciones

Por Hernán Letcher

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone

Por Juan Funes
Efe Saravoğlu muerto en Cañuelas

La carátula de la causa es "averiguación de causales de muerte"

Un turco murió en Cañuelas

Dieron marcha atrás al sobreseimiento de Christian Graf

La causa Diego Fernández Lima vuelve a foja cero

Mortandad de peces - San Juan

La Universidad de Cuyo y la Justicia investigarán la cuenca de Jáchal y a la mina Veladero en San Juan

Estudian si un derrame de cianuro y mercurio mató miles de peces

Deportes

El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista

Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera

El conjunto de Mascherano le ganó 5-1 a New York City FC

Messi llegó a una nueva final con Inter de Miami

Final Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo

El conjunto carioca le ganó 1-0 a Palmeiras en la final de Lima

Copa Libertadores: Flamengo, el primer tetracampeón de Brasil

Flamengo le da a Brasil el vigésimo quinto título de la Copa Libertadores

La conquista de Flamengo marcó la igualdad entre clubes brasileños y argentinos

Copa Libertadores: un título que vale un empate histórico

Por Malva Marani