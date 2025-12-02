Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

"Sonic" y "Las Tortugas Ninja" vuelven a los cines

“Sonic” y “Las Tortugas Ninja” vuelven a la pantalla grande en 2028

Paramount Pictures fijó las fechas de estreno de dos exitosas propiedades cinematográficas.

Temas en esta nota:

El País

Jura Alejandra Monteoliva con Patricia Bullrich y Javier Milei

Los detalles de la jura de Monteoliva

Bullrich no suelta el timón, Petri se enorgullece de los militares y Lamelas, como en casa

Por Melisa Molina

Siguen las dudas por los acuerdos comerciales

Santilli se reunió con Peter Lamelas en Casa Rosada

Cierre de la primera etapa de exhumaciones

Carta de familiares de desaparecidos en la Perla

Por Colectivo de familiares querellantes
Milei juramento a Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad

Nuevos rostros, misma política

La agenda del gobierno de Milei: jura de Monteoliva y visita de Lamelas a la Rosada

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de diciembre de 2025

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou

Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama

Autos de lujo, más baratos

Sociedad

Viajó por una oferta laboral

Buscan a una joven argentina desaparecida en Brasil

Para descansar

Se viene el último fin de semana largo del 2025: cuándo cae y qué se celebra

Alarma regional

Chile emitió una alerta epidemiológica por el aumento de sarampión en Argentina

Crisis sanitaria

Murieron 7 niños en lo que va del 2025 por tos convulsa: médicos piden completar los esquemas de vacunación

Deportes

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura boca talleres de cordoba

Días y horarios confirmados para las semifinales

Boca-Racing va el domingo y Gimnasia-Estudiantes, el lunes

FOTO PRENSA UAR rugby los pumas escocia

Los Pumas, a levantarse temprano este miércoles

Se viene el sorteo del Mundial de rugby: cuándo es y cómo verlo

Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

Por Fabio Lannutti
FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú