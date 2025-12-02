Omitir para ir al contenido principal
Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

El equipo de Costas se impuso en la tanda de penales tras igualar sin goles 120 minutos infartantes. Fueron expulsados Ramón Arias, Martirena y Santiago Sosa.

Fabio Lannutti
Por Fabio Lannutti
Todo Racing celebra el angustioso pase a semifinales. (Juan Jose Garcia, Fotobaires -)

El País

Siempre se puede ser más punitivista

El “legado” de Bullrich en Seguridad: una reforma penal regresiva

Por Melisa Molina

El Gobierno dice tener listo el proyecto

Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT

"Gran Peña" del Instituto Patria

Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner

Coletazos por su relación con Fred Machado

Por presión de la Rosada, Villaverde se bajaría del Senado

Por Luciano Barroso

Economía

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou
ARCA

Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.

Cuarta caída al hilo en la recaudación pública

Con reservas del BCRA, el Gobierno enfrentó el Bopreal

El mercado juega al sube y baja

Sociedad

La mirada de les estudiantes del nivel secundario

La ESI analizada por sus propios usuarios

Por Sonia Santoro

En la Base Marambio

Incertidumbre en la Antártida: dos profesores universitarios están varados y no saben cuando vuelven

En Córdoba

El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso

FOTO ARCHIVO periodico diario IA mujer

Un informe sobre la presencia femenina en la prensa

Retroceso de los temas de género y la mirada de mujeres sobre la realidad en los medios

Por Mariana Carbajal

FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
FOTOBAIRES barracas central gimnasia de la plata cuartos final torneo clausura 2025

El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales

Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes

FOTO PRENSA CENTRAL CORDOBA central cordoba omar de felippe

El entrenador resolvió no renovar su vínculo con Central Córdoba

Sorpresa: De Felippe dejó de ser el técnico de los santiagueños