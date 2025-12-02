Omitir para ir al contenido principal
PortadaLA750

La oscura postal del modelo Milei

Un importante mayorista cerró sus puertas y despidió a cientos de trabajadores

Se trata de Caromar. De la noche a la mañana cerró tres de sus plantas en Buenos Aires. Trabajadores resisten al ajuste.

La empresa anunció el cierre de tres sucursales y despidió a más de 100 trabajadores. (redes sociales)

Temas en esta nota:

El País

Cierre de la primera etapa de exhumaciones

Carta de familiares de desaparecidos en la Perla

Por Colectivo de familiares querellantes
Milei juramento a Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad

Nuevos rostros, misma política

La agenda del gobierno de Milei: jura de Monteoliva y visita de Lamelas a la Rosada

Así celebró Pampa Energía sus 20 años: invitados especiales, sorpresas y música en vivo

La Policía Municipal de Escobar, clave para resolver casos de narcomenudeo

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de diciembre de 2025

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou

Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama

Autos de lujo, más baratos

Sociedad

Alarma regional

Chile emitió una alerta epidemiológica por el aumento de sarampión en Argentina

Crisis sanitaria

Murieron 7 niños en lo que va del 2025 por tos convulsa: médicos piden completar los esquemas de vacunación

Sube la temperatura

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 2 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de diciembre

Deportes

Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

Por Fabio Lannutti
FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
FOTOBAIRES barracas central gimnasia de la plata cuartos final torneo clausura 2025

El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales

Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes

Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli