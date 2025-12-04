Omitir para ir al contenido principal
Presenta su segundo disco solista este viernes en La Carbonera

Juan Iriarte: “Me vinculo con Buenos Aires de una manera muy particular”

En el local de San Telmo estará junto a Las Guitarras Porteñas y el público podrá conocer las canciones de su nuevo trabajo solista “Local y popular”.

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
juan iriarte Juan Iriarte demostrará esta noche su talento como cantautor (Archivo -)

El País

Incómodo con los números de la economía

El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste

Jorge Macri y Diego Santilli

Reunión clave en Casa Rosada

Diego Santilli y Jorge Macri negocian el Presupuesto 2026 y la deuda de coparticipación

El Bienio Arrasado en Argentina

Por Alfredo Serrano Mancilla y Mariana Dondo
Alberto Baños, subsecretario de DDHH

Otro funcionario que se va

Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos

Por Luciana Bertoia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025

Banco Central

Asegura que están abajo de cuando asumió Milei

Barclays alerta sobre las reservas

Rappi

Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento

Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi

La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad

El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos

Por Juan Garriga

Sociedad

A 19 años del brutal femicidio

Caso Nora Dalmasso: admitieron el jury por unanimidad contra los tres fiscales

Está sana y salva

Encontraron a la joven chaqueña que estaba desaparecida en Brasil

Tensión por el cobro del aguinaldo

Los choferes anticiparon un paro de colectivos para el viernes 5 de diciembre si no cobran sus sueldos

Rosalia

Gira global

Tras el lanzamiento de “Lux”, Rosalía realizará dos shows en Buenos Aires: cómo comprar las entradas

Deportes

Opinión

La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi

Por José Luis Lanao
Britain's Cameron Norrie plays a backhand return to Monaco's Valentin Vacherot during their men's singles match on day four of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Paris La Défense Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on October 30, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia

Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES inglaterra manchester united lisandro martinez

Se viene el sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola