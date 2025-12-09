Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Distinción de la Unesco

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El género surgido y popularizado en Córdoba se convirtió en un bien cultural con resguardo, preservación y promoción a nivel global.

Sergio Sánchez
Por Sergio Sánchez
Mona Jimenez
Mona Jimenez La Mona Jimenez, ídolo popular de la Argentina. (Telam)

Temas en esta nota:

El País

En 30 puntos del país

Cortes y movilizaciones contra la reforma laboral del Gobierno

Los detalles de los proyectos

El Gobierno anunció sesiones extraordinarias del Congreso: ¿qué leyes busca aprobar antes de fin de año?

Las relaciones más que carnales

Trump sobre Milei: “Iba a perder, lo apoyé y ganó”

Se oficializó el llamado a sesiones extraordinarias

Javier Milei en Oslo, con la atención puesta en las negociaciones el Congreso

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Con el objetivo de asegurar la liquidación de dólares en el verano.

Rebaja de retenciones, más ajuste en el gasto

Por Mara Pedrazzoli

Buscan precisar políticas para el sector energético

Crean la Secretaría de Asuntos Nucleares

Oleoducto Vaca Muerta (YPF)

Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

“Hay trabajadores rehenes en los obradores”

Sociedad

Australia obliga a las plataformas a responsabilizarse por lo que se sube y cómo se usa

Entra en vigor el veto de menores en redes sociales

Con el aval de Alfredo Cornejo

Aprobaron proyecto minero en Mendoza y se disparan las alertas por el agua

Huella Andina" se presenta en Esquel como el primer sendero de largo recorrido de la Argentina. Con sus 42 etapas, se trata de una senda troncal de 570 kilómetros de extensión que abarca tres provincias y cinco Parques Nacionales, que atraviesa la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, declarada por la UNESCO en el año 2007. Foto NA

Por riesgo de incendios forestales

Se prohibió el uso de fuego en cinco parques nacionales

Denuncia en la Justicia y en redes sociales

La cantante La Queen fue víctima de un ataque y golpiza homoodiante en Villa Real

Deportes

FOTO REDES SOCIALES 27 de abril de 1968 estudiantes racing copa libertadores

Dos viejos conocidos que se vuelven a ver las caras en un cruce decisivo

Racing y Estudiantes: una historia que tiene de todo

Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita

Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
boca ubeda

El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel

Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza