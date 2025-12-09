Omitir para ir al contenido principal
La cantante La Queen fue víctima de un ataque y golpiza homoodiante en Villa Real
La artista drag fue atacada a plena luz del día cuando salía del gimnasio. Sufrió traumatismo facial y una fractura de mandíbula. Denunció que el agresor actuó con odio y que intentó matarla.
09 de diciembre de 2025 - 16:14
