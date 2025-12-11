Omitir para ir al contenido principal
Se define el Clausura Femenino

Belgrano se prepara para dar vuelta la final contra Racing en el Gigante de Alberdi

Después del triunfo de Racing, Las Piratas jugarán de locales en un partido que será histórico

Foto: Camila Lombardini y Lucas Vallorani vía racingclub.com (Gentileza -)

Temas en esta nota:

El País

La agenda del Presidente

Javier Milei: vuelta apurada de Oslo, reforma laboral y nuevo índice de inflación

Pelicula Aun estoy aqui

Cine por la Identidad

“Aún estoy aquí”

Milei aceleró la vuelta para revisar un proyecto que no está cerrado

Plan demorado y un viaje en vano

Por Melisa Molina

El Consejo Interuniversitario Nacional

Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de diciembre de 2025

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga
Manzanas

Precios en noviembre

Incremento en frutas y verduras

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

Sociedad

Por obras

Verano caliente en la línea Mitre: los trenes del ramal Tigre no funcionarán durante más de un mes

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de diciembre

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre

“Es el fin del sistema educativo federal”

El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación

Por Santiago Brunetto

Deportes

FOTO REDES SOCIALES vela francisco rigonat

Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Guaragna Rigonat

“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 apunto a una medalla”

Por Marcos González Cezer

El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino

Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada

FOTO ALEJANDRO LEIVA fillol

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

MADRID, 10/12/2025.- El delantero del Manchester City Erling Haaland (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar de penati el 1-2 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones

Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League