La nueva “Supergirl” promete redefinir el papel de la heroína en el universo cinematográfico de DC
”Supergirl” de James Gunn: el primer trailer de un renacimiento para DC Studio
El tráiler de “Supergirl” asombra a todos. La película está lista para redefinir el universo DC con un enfoque fresco y emocionante.
12 de diciembre de 2025 - 19:38
Supergirl
(Prensa)
Escenas
Duelos performáticos y musicales
Por
Alejandra Varela
El regreso de Mario y Luigi en cines con actores de renombre como Chris Pratt y Anya Taylor-Joy
Luigi y Mario desafían a Bowser Jr. en el nuevo trailer de “Super Mario Galaxy: La película”
Cinco años después, "Euphoria" prepara el retorno de Rue y los suyos con vastas promesas de intriga
Primeras imágenes de “Euphoria 3” revelan el destino de Rue, Cassie y Nate
Rap, memoria y herencia cultural en clave popular
Trueno en Ferro: un show al rescate de lo más valioso de la argentinidad
Por
Sergio Sánchez
Exclusivo para
Comunicado de Turf
Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
El País
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral
Milei y la Iglesia Católica
Una relación “poco fluida”
Por
Washington Uranga
La agenda del Gobierno
Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación
Economía
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Sociedad
En Río Cuarto
Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Deportes
A un año de su retiro del circuito profesional del tenis
Nadal se sometió a una operación en su mano derecha
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano
Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés
Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris