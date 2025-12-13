Omitir para ir al contenido principal
La noche de los cines perdidos

Raúl Astorga
Por Raúl Astorga
Proyector de cine
Proyector de cine contratapa (Gentileza -)

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

Fernanda Gigliani concejala Rosario

Fernanda Gigliani, electa presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo

“A la especulación inmobiliaria la definimos como una actitud de ventajismo”

La firma invertirá US$2.500 millones en Salta

Gobernadores del NOA se reunieron con la minera Rio Tinto

Presentaron un anteproyecto de ley

Buscan transparentar el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público de Salta

Por Andrea Sztychmasjter

El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida

El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba

Buenos Aires, 12 de diciiembre de 2025 Eleccion de nuevo presidente de la UCR Leonel Chiarella Foto: Guadalupe Lombardo

Leonel Chiarella preside la UCR

Un joven presidente para un centenario partido

Buenos Aires 12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín que hay que ir a buscar

Por Lucía Requejo
Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Pobreza, indigencia, situacion de calle

Panorama político

La milanesa libertaria

Por Luis Bruschtein

Disputa sin cuartel

Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral

Por Paula Marussich
Marcha a Plaza de Mayo por recortes en discapacidad.

Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad

Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno

Por Ayelén Berdiñas

El mercado procesó con un aumento de la divisa el alza del IPC

La suba de la inflación se notó en el dólar

Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré
Correo Oca

Adquisición

Flybondi se queda con OCA

RIGI ampliado

Para extracción de petróleo

Adjudican que su plataforma no tendría que ser restringida

Reddit presenta un recurso legal contra la prohibición de las redes sociales en Australia

Más de 50 organizaciones fueron perjudicadas en todo el mundo

Meta cerró cuentas de consejos sobre aborto y contenido queer

Procesada la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia en Balcarce

“Te voy a hacer la vida miserable”

Su hijo se lo vendió a un excéntrico empresario chubutense

Vendieron el juego de té de Yiya Murano

Dia Hincha de Boca

El calor agobiante no impidió la celebración xeneize

El Día del Hincha de Boca convocó a una multitud en La Bombonera

Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio
Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao