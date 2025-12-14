Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno sigue sin aplicar leyes votadas por el Parlamento.
Presupuesto para poder seguir ajustando
La propuesta oficial ratifica el actual rumbo regresivo y anticipa un mayor impacto sobre los sectores medios y más vulnerables de la sociedad.
Por
Carlos Heller
14 de diciembre de 2025 - 4:05
Habrá sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.
La “novedosa” reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Entre Maduro y Trump
Lula se ofreció como mediador
Desafíos en todos los frentes para 2026
Nubarrones productivos y fragilidad externa
Por
Diego Rubinzal
El reverso de los ingresos populares.
“La baja del costo argentino”
Por
Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
Un repaso a la filmografía del actor fallecido a los 96 años
Héctor Alterio: una vida ligada al cine
De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima
El 2025 de Colapinto, difícil pero especial
Por
Malva Marani
La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen
Agachar la cabeza
Por
David Cufré
El País
Se hizo la séptima edición de La Noche de la Cultura Popular
Un festival por “Cristina Libre”
El nuevo subsecretario de Derechos Humanos
Un subsecretario con los peores vicios de la casta
Por
Luciana Bertoia
Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna
La UCR y el intento de renovación
Entrevista al titular de la UOM
Abel Furlán: “El movimiento obrero debe confrontar y frenar este modelo y la reforma laboral”
Por
Felipe Yapur
Economía
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Por
Raúl Dellatorre
RIGI ampliado
Para extracción de petróleo
Sociedad
En la Universidad de Brown
Al menos dos muertos en un tiroteo en Estados Unidos
Tras la aprobación de un proyecto metalífero, pobladores afectados reclaman en contra
En Mendoza se lucha contra la megaminería
Huyó de Buenos Aires a Chaco, donde fue encontrado
Detuvieron al joven que atacó a su bebé, a su pareja y a su suegra
Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer
“Me defendieron mal, por eso estoy acá”
Por
Mariana Carbajal
Deportes
Con todo en contra, el Pincha se hizo fuerte en la adversidad
Estudiantes, el campeón que entró por la ventana
Por
Daniel Guiñazú
Venció a Racing y se consagró campeón del fútbol argentino en una final dramática
En los penales, prevaleció la épica de Estudiantes
Por
Cristian Dellocchio
Trofeos
Llenó una página del álbum de figuritas
Premier League: Arsenal sigue imparable en la punta