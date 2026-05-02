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El intendente Angueira adhirió mediante la firma de un convenio
Punta Indio e sumó a la Red de Municipios Agroecológicos
A mediados de abril, Verónica, la cabecera, fue sede de un importante encuentro del sector.
Por
Marcial Amiel
02 de mayo de 2026 - 19:11
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Unos de los campos agroecológicos de la Red Nacional de Municipios y Comunidades Agroecológicas.
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