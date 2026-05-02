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Buenos Aires|12

El intendente Angueira adhirió mediante la firma de un convenio

Punta Indio e sumó a la Red de Municipios Agroecológicos

A mediados de abril, Verónica, la cabecera, fue sede de un importante encuentro del sector.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Unos de los campos agroecológicos de la Red Nacional de Municipios y Comunidades Agroecológicas. (Redes Sociales)

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Tras culminar 10º en la Sprint

Colapinto hoy en el GP de Miami de la Fórmula 1: la clasificación, minuto a minuto

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Por Guillermo David
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