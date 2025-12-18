Omitir para ir al contenido principal
El equipo de Núñez derrotó en la final a Defensores de Banfield
Ciudad sigue demostrando su poderío: ganó la Copa ACLAV
Los porteños se impusieron con parciales que ponen de manifiesto la superioridad ejercida: 25-16, 25-21 y 25-22.
18 de diciembre de 2025 - 22:16
Los campeones levantan otra Copa.
(PRENSA CIUDAD )
Últimas Noticias
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
Los recibió este jueves en La Plata
Kicillof pidió a las pymes que se levanten contra Milei
Por
María Belén Robledo
“Estrategia de presión máxima” sobre el gobierno de Maduro
Estados Unidos bombardeó otra lancha en el Pacífico y crecen las tensiones con Venezuela
La entrega constituye un hito para la institución
Litto Nebbia recibió el doctorado Honoris Causa del Instituto Universitario Patagónico de las Artes
Exclusivo para
Lesa humanidad
Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera
Por
Washington Uranga
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
El País
El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo
Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero
Un ataque directo a la cultura
Pablo Echarri expuso en el Senado en contra de la reforma laboral
Desestimó sus planteos sobre el régimen de visitas
Para la Corte Suprema, CFK debe seguir usando tobillera
Con fuerte presencia policial
El Gobierno aplicó el protocolo antipiquete ante la masiva marcha de la CGT
Economía
INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo
Superávit comercial en noviembre
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio
Denuncian contrabando fronterizo
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
Sociedad
Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas
Investigan daños al patrimonio del Mercado de San Telmo
Preocupación por la reconocida figura
Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva
Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos
La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática
Por
Pablo Esteban
Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides
Viaje digital al inframundo de los faraones
Por
Julián Varsavsky
Deportes
Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar
La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora
Lo confirmaron UEFA y CONMEBOL
La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha: dónde y a qué hora se jugará
Opinión
La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero
Por
José Luis Lanao