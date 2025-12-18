Omitir para ir al contenido principal
Revés para el Gobierno
Freno a la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad: así votó cada diputado
La oposición logró torcele el brazo al gobierno de Javier Milei, que insiste con incumplir ambas normas.
18 de diciembre de 2025 - 11:26
Diputados rechazó el capítulo 11 del Presupuesto 2026, que derogaba la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario
Presupuesto
Diputados
Discapacidad
Financiamiento universitario
