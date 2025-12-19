Fernando Espinoza: “Desde La Matanza decimos no a la ley de esclavitud laboral de Milei”
Durante la masiva marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, y junto a representantes de diferentes sectores de la sociedad, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “La reforma de esclavitud laboral que propone Milei es un retroceso que dinamita años de luchas y derechos adquiridos por las argentinas y los argentinos”.