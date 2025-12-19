Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

"Exesos israelíes"

Gaza: negociación en Miami

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunirácon representantes de Catar, Egipto y Turquía.

(MANDEL NGAN/AFP)

Últimas Noticias

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Señor presidente

Por Sergio Olguín
50 Años de APDH

En el marco de los festejos por los 50 años de la organización

La APDH reconoció el trabajo de Página/12

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

Exclusivo para

Desocupacion

La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec

Aumenta la precariedad y baja el desempleo

Por Mara Pedrazzoli

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

This undated and unlocated handout image released by Democrats on the House Oversight Committee on December 18, 2025 shows late convicted sex offender Jeffrey Epstein (2L) sitting next to women whose faces have been redacted. Democratic lawmakers released a new cache of photos and documents on December 18 from the estate of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by House Oversight Democrats / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen

EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El País

50 Años de APDH

En el marco de los festejos por los 50 años de la organización

La APDH reconoció el trabajo de Página/12

Juicio Lesa Humanidad

Solo 19 represores están en cárcel común

Mientras la Corte cajonea las causas de lesa humanidad, suben las absoluciones y cae el número de detenidos

Por Luciana Bertoia

Otro ataque del Gobierno a los jubilados

Milei y la reforma jubilatoria: el plan para reemplazar el sistema previsional por bonos

Por Natalia López Gómez
Votacion del presupuesto en diputados

Quedó afuera el Capitulo 11

El Presupuesto 2026 se tratará sin cambios en el Senado

Economía

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Hotelería

La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre

Otra señal de debilidad para el turismo

La brecha entre los extremos de la pirámide social volvió a ampliarse

La desigualdad empeoró en el tercer trimestre

Por Juan Garriga

Sociedad

Pirotecnia

Lo anunció Jorge Macri en redes sociales

La Ciudad de Buenos Aires prohibió la pirotecnia sonora

Las autoridades pidieron ayuda a la población para encontrarla

Buscan a una adolescente de 17 años que desapareció en Córdoba

Un llamado del Banco de Alimentos

En Argentina se desperdician por año 72 kilos de alimentos por persona

El instituto Malbrán detectó 3 casos

La gripe H3N2 subclado K llegó a la Argentina

Deportes

Fausto Vera, nuevo jugador de River,

El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato

Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales

San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Forster Gillet y Guillermo Tofoni

Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol

Duelo Platense Vs Estudiantes

Van por su segunda estrella de la temporada

Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás