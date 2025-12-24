Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
El ataque a tiros ocurrió en la madrugada en el barrio Las Flores.
📰 Tres personas asesinadas en un ataque narco
“Tiraron a mansalva para ‘quemar’ un punto de venta”, dijo un pesquisa a este diario. Ya son ocho los homicidios contabilizados en diciembre en el departamento Rosario
24 de diciembre de 2025 - 23:27
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Triple crimen en barrio Las Flores Rosario
El hecho se registró en un descampado cerca de Pasaje Lirio y España.
( Sebastian Suarez Meccia Gentileza LA CAPITAL/LA CAPITAL)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre
Avanza la ultraderecha en Latinoamérica
Nasry Asfura, el candidato de Trump, fue proclamado presidente de Honduras
Esquema especial
Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
Exclusivo para
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Por cuestiones de seguridad
Multas millonarias a importadores de juguetes
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Las iglesias en defensa a los migrantes
Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump
El País
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Último parte médico
Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Economía
Consumo en alerta
Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%
En enero
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar
Cuánto cobrarán en enero
Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre
Esquema especial
Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre
Deben resolver la apelación del gendarme imputado
La madre de Pablo Grillo escribió una carta a los jueces: “Tienen que impartir la justicia que necesita”
Por cuestiones de seguridad
Multas millonarias a importadores de juguetes
Deportes
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao
Cambios en el reglamentario, nuevos autos, motores y combustibles ciento por ciento sostenibles
Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola