Rosario|12
Cine y series 2025
Algunas imágenes que el año dejó
Entre pantallas grandes y plataformas, el cine y las series ofrecieron su habitual lugar de encuentro, con algunas buenas producciones.
Por
Leandro Arteaga
28 de diciembre de 2025 - 3:09
publico en sala de cine
Las salas públicas de cine fueron, también este año, una opción sobresaliente.
(Guillermo Turin Bootello)
Identidades de género en una serie infantil
Bluey y la diferencia sexual
Por
Diana Sahovaler Litvinoff
Exclusivo para
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Diez consultores trazan el escenario político que se viene
2026, un año no tan tranquilo para Milei
Por
Raúl Kollmann
"40 milímetros que valen oro"
Lluvias claves para el maíz
Por
Mara Pedrazzoli
Ante versiones de que el GCBA querría reemplazarlo por buses eléctricos
Los trabajadores proponen extender el Premetro
Por
Santiago Brunetto
Pasaron a disponibilidad a un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A de CABA
A González lo balearon en el tórax y el abdomen
Se desprendió el asfalto de la pista
Vuelos paralizados y caos en Aeroparque
La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios
En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”
El entrenador firmó un contrato por tres años
Costas renovó su vínculo con Racing
El volante argentino consiguió el sexto tanto de la temporada
Liga de Italia: Con otro gol de Nico Paz, Como ganó y sube en la tabla
Apasionante lucha por la cima de la tabla en la Liga inglesa
Premier League: Arsenal no afloja pero el City lo persigue de cerca