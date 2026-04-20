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Campaña nacional e internacional

“La Revolución jamás negociará sus principios”: Cuba comienza a juntar firmas frente al asedio de Estados Unidos

El presidente Miguel Díaz-Canel abrió la iniciativa Mi firma por la patria en un acto por el 65 aniversario de Bahía de Cochinos (Redes Sociales)

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