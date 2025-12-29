Omitir para ir al contenido principal
Son 82 los intendentes limitados para 2027

El eterno retorno de las reelecciones indefinidas

Carlos Bianco dijo que el gobierno bonaerense iba a insistir con la modificación de una ley que calificó como “proscriptiva”. Opiniones diversas en el peronismo y el camino legislativo a explorar.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Carlos Bianco conferencia de prensa 29 12 2025 Carlos Bianco aseguró que la actual ley es “proscriptiva”. (Prensa)

Que se debatirá en febrero en el Congreso

Cinco claves para entender la reforma de la Ley de Glaciares

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Belarus’ Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”

Un freno a la política represiva

La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich

Declaraciones a The Telegraph

Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Balance y perspectivas

La oposición es la única interpelada

Por Eduardo Aliverti

En busca de divisas

Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

Por Bernarda Tinetti

La desregulación golpea de lleno a la yerba mate

Pagos por debajo de los costos

Por Mara Pedrazzoli

paro de colectivos de la línea 148

Reclaman el pago del aguinaldo

Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA

refugios climáticos

Temperaturas peligrosas

Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo

Paraguay: tres argentinas murieron tras hundirse una lancha en el río Paraná

Las zonas afectadas

Alerta por calor extremo en Buenos Aires y otras ocho provincias

La Selección tiene una duda central

Por Daniel Guiñazú
Iñaki Basiloff

El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025

Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti
FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono