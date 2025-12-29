Omitir para ir al contenido principal
El País
El Gobierno pone a prueba su amenaza de dar de baja el Potenciar Trabajo
Un nuevo ajuste que se disfraza de “voucher”
De la mano de McDonald’s, Pettovello lanza “prácticas” para beneficiarios de planes sociales. Hay casi 600 mil beneficiarios en riesgo de ser dados de baja.
30 de diciembre de 2025 - 1:27
Crisis social.
Reclamo de alimentos en Ministerio de Capital Humano.
(Jorge Larrosa)
Contratapa
Bomba de aceite
Cinco años de la Ley IVE/ILE
El acceso al aborto legal cayó un 17% en Salta durante 2024
Por
Maira López
Dispusieron seguridad para separar a las partes en la audiencia
Condenan a seis años a uno de los agresores sexuales de una nena wichí
Balance y perspectivas
La oposición es la única interpelada
Por
Eduardo Aliverti
Exclusivo para
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso
El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio
El País
Balance y perspectivas
La oposición es la única interpelada
Por
Eduardo Aliverti
Allanamientos en la causa por "cartelización" del servicio de comida
Un negocio que huele mal en el Servicio Penitenciario
De San Cayetano a McDonald’s
El Gobierno pone a prueba los “vouchers” con los que amenaza reemplazar a los planes sociales
El exdiputado presentó una apelación
Espert busca evadir el congelamiento de sus bienes
Economía
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista
Fuerte suba del precio de la carne vacuna
Por
Mara Pedrazzoli
La desregulación golpea de lleno a la yerba mate
Pagos por debajo de los costos
Por
Mara Pedrazzoli
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Sociedad
Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle
El futuro de las universidades pende de un hilo
Por
Pablo Esteban
Más de 300 evacuados por el desborde del riachuelo y la paralización de obras clave
Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal
Ocurrió en el barrio de Constitución
Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad
A propósito de la desfinanciación de las universidades y la ciencia
Fuga de cerebros 2
Por
Flor de la V
Deportes
Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA
La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria
El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante
Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta
Por
Pablo Amalfitano
Acordó el préstamo del volante Gino Infantino
Argentinos se refuerza pensando en la Copa Libertadores
El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español
La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono