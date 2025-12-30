Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Salud sexual y reproductiva

Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE

Un informe de la organización develó los numerosos obstáculos que atravesaron las personas gestantes desde 2024 para que el Gobierno haga efectivos sus derechos.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman

Visto y oído

Viene The Cardigans

fábrica cerrada

La economía volvió a caer en noviembre y la inflación no afloja

Fin de año estancado y con suba de precios

Por Mara Pedrazzoli

Scarlett Johansson logra destacar en un doble rol: un nuevo giro terrorífico y lealtad inquebrantable

Scarlett Johansson encara un nuevo desafío en el regreso de “El exorcista” al cine de terror

Exclusivo para

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

El día después del encuentro entre el presidente republicano y su par Zelenski

Putin le advirtió a Trump que un ataque atribuido a Kiev pone en peligro las negociaciones

El País

Interna caliente en el Ejecutivo

Milei le pisa la paritaria a Villarruel

Con ganas de reprimir

El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

Del ajuste al cierre

El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Agua

Otro golpe al bolsillo

Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año

Economía

fábrica cerrada

La economía volvió a caer en noviembre y la inflación no afloja

Fin de año estancado y con suba de precios

Por Mara Pedrazzoli

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La justicia decidió absolverlos

“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia

Por Carolina Fernández

Se venció la ley y hay un litigio por la tasación del inmueble

Cromañón: el largo camino hacia la expropiación

Por Santiago Brunetto

Salud sexual y reproductiva

Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Deportes

Fiebre mundialista

El Mundial 2026 bate récords: más de 150 millones de pedidos por entradas

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos