En medio de los masivos apagones en el servicio eléctrico

“Se veía venir”, advierten desde la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía

El secretario general de ASPEE, Carlos Minucci, sostuvo por la 750 que esto se debe a la falta de inversiones que hubo durante los últimos años.

Aseguran que los masivos apagones de luz están relacionados con la falta de inversión.

Pidió disculpas públicamente

Vandalismo en un área protegida: un camionero fue atrapado mientras hacía pintadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

El esperado cierre de la serie de los Duffer Brothers para Netflix

Stranger Things se va para (no) volver: ¿Adiós amigos?

Por Javier Aguirre

Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La justicia decidió el sobreseimiento

“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia

Por Carolina Fernández

Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón

Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito

Por Adriana Meyer

El País

Minimizó el impacto en las divisas

“Héroes de la producción”: la insólita definición de Sturzenegger para quienes viajan al exterior

La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno

Protocolo de pie y el falso festejo libertario

Por Paula Marussich

Críticas del colectivo de Discapacidad

“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

Economía

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

Mal timing para el tarifazo

En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad

Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable

Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Sociedad

Pidió disculpas públicamente

Vandalismo en un área protegida: un camionero fue atrapado mientras hacía pintadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El servicio a la ciudadela fue interrumpido por tiempo indefinido

Un muerto y 40 heridos en choque de trenes en ruta a Machu Picchu

Incendio en una subestación de Edesur

Apagón en el AMBA: en una madrugada de calor extremo, casi un millón de usuarios se quedó sin luz

Calor extremo en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre

Deportes

Gabriel Arias

El jugador se despidió de Racing en los últimos días

Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani