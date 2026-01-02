Omitir para ir al contenido principal
PortadaLA750

Comunicado oficial de Telearte S.A.

Canal 9 repudió la violencia laboral tras la denuncia contra Franco Casella

La emisora aseguró que cuenta con protocolos y canales formales para investigar y sancionar situaciones de acoso o maltrato en el ámbito laboral.

el nueve (Archivo -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El libro homoerótico del año 2025

El libro gay de 2025 recomendado para el verano. El regreso con gloria de Tulio Carella, el profesor argentino que descubrió los placeres carnales masculinos en Brasil

Por Adrian Melo

Se evitó una tragedia

El Chaltén: rescataron a un guía de montaña herido tras la caída de una roca

ARCA

El Gobierno reglamentó la ley

Inocencia Fiscal: evadir sale más barato

Se elimina la segmentación de tres niveles

Aumentos de luz y gas: ¿cómo funciona el nuevo esquema de subsidios y quiénes pierden el beneficio?

Por Vardan Bleyan

Exclusivo para

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina
Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Opinión

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader
ARCA

Se amplía el plazo para regularizar deudas hasta marzo de 2026

ARCA extendió el plan facilidades de pago

El País

ARCA

El Gobierno reglamentó la ley

Inocencia Fiscal: evadir sale más barato

Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones

Sigue la motosierra para los empleados públicos

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron afuera

Más platita para funcionarios y ministros: salió el decreto con los aumentos salariales

"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"

Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam

Economía

Se elimina la segmentación de tres niveles

Aumentos de luz y gas: ¿cómo funciona el nuevo esquema de subsidios y quiénes pierden el beneficio?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de enero de 2026

Estaciones de servicio

El Gobierno difirió la suba del gravamen a los combustibles

Impuestazo, en febrero

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

Sociedad

Se evitó una tragedia

El Chaltén: rescataron a un guía de montaña herido tras la caída de una roca

En Año Nuevo

La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco

Se viralizan videos del momento de la tragedia

Bengalas en botellas de champagne, la principal hipótesis del trágico incendio en un centro de esquí en Suiza

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

Deportes

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Liverpool vs Leeds United

Se cerró la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Diego Flores

Diálogo con el gran maestro Diego Flores, ganador del último Campeonato Argentino

“Con Faustino Oro probablemente estemos en presencia del mayor prodigio de la historia del ajedrez”

Por Marcos González Cezer