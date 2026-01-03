Cómo reaccionó el arco político argentino al ataque sobre Venezuela

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 23: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la despenalización del consumo de drogas conlleva a un aumento en "la cantidad de consumidores, problemas de salud, violencia y muerte". FOTO: JUAN

Patricia Bullrich y el PRO están entre los que apoyan.