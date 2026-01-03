Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Corina Machado abogó por el reconocimiento internacional de González Urrutía como presidente de Venezuela

Últimas Noticias

Antes de la conferencia

Trump difundió la primera foto de Maduro luego de su captura

Conferencia de prensa del presidente estadounidense

Habla Trump

AME099. CARACAS (VENEZUELA), 22/12/2025.- Fotografía que muestra un cartel con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una caravana de motociclistas este lunes, en Caracas (Venezuela). Cientos de motoristas simpatizantes del chavismo, algunos disfrazados de piratas, recorrieron varias zonas de Caracas en protesta por la confiscación de dos buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y exhibieron afiches con la imagen del presidente Donald Trump con sombrero y parche. EFE/ Ronald Pena R

Opinión

Cuando la tibieza es complicidad encubierta

Por Alexia Massholder*
Starmer

La reacción del primer ministro contrasta con el repudio de otras voces políticas

Reino Unido: Starmer se niega a condenar el ataque a Venezuela

Por Marcelo Justo

Exclusivo para

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Por decreto

Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

El País

Apoyos del Gobierno y el PRO y críticas del peronismo y la izquierda

Cómo reaccionó el arco político argentino al ataque sobre Venezuela

El ataque de Donald Trump

Los organismos de derechos humanos repudian la agresión a Venezuela

Protesta fente a ANDIS, por cierre del area

“Le ganamos en la calle y también en el Congreso”

Colectivos de discapacidad exigieron la inmediata reapertura de ANDIS

El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers

“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph

Economía

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

Por Bernarda Tinetti

La mejora de '25 se monta sobre la debacle del '24.

El laberinto de la industria

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Un día más que agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de enero

No se reportaron víctimas y los daños son menores

Un sismo de 6,5 grados en el centro de México

Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas

Un sismo dejó dos muertos en México

Deportes

Gabriel Arias

Luego de dar por concluida su etapa en Racing

Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys

Loyola

El chileno podría emigrar en los próximos días

Independiente recibió una oferta de Santos por Loyola

Miramon

El volante no tuvo mucha participación en Boca Juniors

Ignacio Miramón es nuevo refuerzo de Gimnasia

Boca Entrenamiento

Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta

Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza