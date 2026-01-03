Venezuela ante la escalada imperial: soberanía, derecho internacional y la respuesta de los pueblos

Protesta en Turquía contra el ataque a Venezuela.

A protester holds a placard reading "No to the imperialist aggression against Venezuela" during a demonstration by members of Turkey's Worker Party (TIP) against the recent US operation that resulted in the capture of the Venezuelan President, near the US Embassy in Ankara, on January 3, 2026. (Photo by ADEM ALTAN / AFP)

(ADEM ALTAN/AFP)