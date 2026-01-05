Omitir para ir al contenido principal
Estados Unidos negó la ocupación en Venezuela, pero Colombia denunció violaciones al derecho internacional
El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su “profunda preocupación” por la acción militar.
05 de enero de 2026 - 18:01
Mike Waltz, ONU
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 05: U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz speaks at a Security Council meeting at the United Nations (UN) concerning the situation in Venezuela on January 05, 2026, in New York City. The Trump administration captured the President of Venezuela Nicol�s Maduro and first lady Cilia Flores in a military operation over the weekend in Caracas, bringing them to New York to stand trial on federal charges relating to narco-terrorism. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)
