Valor sentimental.

Dirigida por Joachim Trier y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Valor sentimental es una película noruega que indaga en las marcas que deja el pasado a través de las generaciones, con una casa como protagonista destacada. Gustav es director de cine, vuelve para el funeral de su ex esposa, y sorprende a sus hijas Nora y Agness. A partir de allí se desplegará un proyecto de película que intenta saldar cuentas con un pasado muy presente (Cines del Centro.)

(Imagen Web)