Una posición acorde a la de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina envió su apoyo a los obispos de Venezuela

La carta del episcopado argentino pide “especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” y llamó a una oración “para este tiempo que vive el país hermano”.

La Conferencia Episcopal Argentina envió su apoyo a los obispos de Venezuela. (noticias argentinas)

El ataque de Trump a Venezuela

Sueños misóginos

Por Cristian Rodríguez

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

Peligro de Wolf

Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?

Por Victor Wolf

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

El País

Fernando Espinoza, entrega de juguetes en La Matanza

Reyes Magos para todos en La Matanza

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”

En la OEA

La Argentina respaldó el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cristina Kirchner

“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"

Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación

Economía

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.

Motosierra sobre las jubilaciones

La medida permitió al gobierno lograr el superávit fiscal

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei

Supermercados

Jaque a la principal carta electoral del gobierno libertario

La desinflación ya no avanza

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Documentaron experiencias en el aula

Un estudio del CONICET comprobó que leer literatura mejora el rendimiento escolar

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

Educación

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases y cómo queda el calendario escolar en cada provincia

Todavía se busca a un prófugo

Mendoza: ya son tres los detenidos por la balacera fatal

Deportes

Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica

La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

PISA (Italy), 06/01/2026.- Como's Maximo Perrone celebrates with his teammate after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Pisa SC and Como 1907, in Pisa, Italy, 06 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro

Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como

FOTO CAPTURA VIDEO messi

Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista

“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”