El Mundo
Los planes violentos del patrón de Washington
Trump ahora amenaza a Colombia, México, Cuba y Groenlandia
El presidente norteamericano, cebado tras el ataque a Venezuela, enumeró sus próximas víctimas. Petro, Sheinbaum y el groenlandés Nielsen repudiaron esas afirmaciones.
Por
Felipe Yapur
06 de enero de 2026 - 2:04
Conquistador.
Donald Trump le advirtió a los presidentes Gustavvo Petro y Claudia Sheinbaum que pueden ser los próximos objetivos.
(Archivo -)
Gustavo Petro
Claudia Sheinbaum
Donald Trump
Ataque
Groenlandia
Cuba
