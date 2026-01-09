Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

Warwick Davis retorna para encarnar a Flitwick en una serie que busca respetar las fuentes originales

HBO Max promete fidelidad literaria en nueva serie de “Harry Potter”, dice Warwick Davis

Con el regreso de Warwick Davis, HBO Max se compromete a volver a las raíces literarias de J. K. Rowling.

WILLOW (Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

La serie explora dilemas reales de la medicina de emergencia, atrapando a su audiencia globale

HBO Max confía en “The Pitt” y asegura una tercera entrega

Exclusivo para

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
The President of the National Assembly of Venezuela Jorge Rodriguez speaks before the start of the National Assembly session in Caracas on January 8, 2026. Rodriguez announced the imminent release of a significant number of Venezuelans and foreign nationals "in order to contribute to and collaborate in the effort that we must all make to achieve coexistence". (Photo by Federico PARRA / AFP)

Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica

Excarcelar para “consolidar la paz”

Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

Semáforo amarillo para el Ozempic

Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar

Por Pablo Esteban

El País

El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba

Exilio y camino

Por Jorge Alemán
Asesinato Gonzalez por policia

Está acusado por homicidio agravado

Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano

Por Irina Hauser
WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio
Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

Economía

Lo comunicó Scott Bessent

Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares

A la espera del dato nacional del INDEC

La inflación de CABA en diciembre fue de 2,7% y acumuló 31,8% en 2025

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de enero de 2026

Se firmaría el lunes en Asunción

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Sociedad

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

"Les dije que se vayan"

Un hombre frenó a dos turistas que intentaron prender fuego en un área natural protegida de El Chaltén

Reabren la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo

Continúan las tareas de combate del fuego en los bosques de la Patagonia

¿Llueve el fin de semana?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero

Deportes

Maher Carrizo

El crack de Vélez, cerca de Núñez

River aceleró fuerte por Maher Carrizo

Diálogo con Manuel Orero, integrante del seleccionado argentino de canotaje,

“Hoy mi desafío es en equipo, quiero ser una pieza importante en el K4″

Por Florencia Castro

Mauricio Nievas está internado en terapia intensiva

El arquero de Deportivo Madryn se descompensó en una práctica y sufrió un infarto

LONDON (United Kingdom), 08/01/2026.- Gabriel Jesus (C) of Arsenal in action against Alexis Mac Allister (R) of Liverpool during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium

Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja