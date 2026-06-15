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Salta|12

El gobierno de Salta aseguró que usó fondos provinciales para hacer obras que corresponden a la Nación

El Control Integrado del Paso de Sico operará a pleno desde hoy

Se inicia la “Marcha Blanca” para el tránsito de vehículos de carga, particulares y turismo, anunció la provincia.

. Prensa

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