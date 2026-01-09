Visto y oído

Omitir para ir al contenido principal
Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Exclusivo para

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
The President of the National Assembly of Venezuela Jorge Rodriguez speaks before the start of the National Assembly session in Caracas on January 8, 2026. Rodriguez announced the imminent release of a significant number of Venezuelans and foreign nationals "in order to contribute to and collaborate in the effort that we must all make to achieve coexistence". (Photo by Federico PARRA / AFP)

Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica

Excarcelar para “consolidar la paz”

Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

Nahuel Sotelo

Nadie ocupa la Secretaría de Culto

Una vacante que muestra la fría relación del gobierno con la Iglesia Católica

Por Washington Uranga

El País

Asesinato Gonzalez por policia

Está acusado por homicidio agravado

Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano

Por Irina Hauser

El Gobierno se defiende y dice que mandará otra reforma al Congreso

La justicia empieza a analizar los cuestionamientos contra el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia
WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio
Economía

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
Lamb Weston

Lamb Weston cerró una planta y echó a más de 100 empleados

Otra fábrica que queda en el camino

Hilado SA

La firma Hilados despidió a 70 trabajadores

Cierra otra fábrica textil

La construcción retrocedió 4,7 por ciento en noviembre

Otro ladrillo que cayó de la pared

Sociedad

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Continúan los incendios en Chubut

Intendente de El Hoyo: “todos los años nos pasa lo mismo”

Semáforo amarillo para el Ozempic

Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar

Por Pablo Esteban

Ocurrió en la esquina de San José 1111

Cristina envió un mensaje de despedida a un militante que fue víctima de un choque

Deportes

LONDON (United Kingdom), 08/01/2026.- Gabriel Jesus (C) of Arsenal in action against Alexis Mac Allister (R) of Liverpool during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium

Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo sergio costantino

Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión

El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club

FOTO REDES SOCIALES godoy cruz santino andino

El jugador de Godoy Cruz se puede sumar al plantel de Gallardo

Santino Andino está más cerca de River Plate

FOTO REDES SOCIALES huracan matko miljevich

La revisión médica del jugador se volvió a postergar

La llegada de Miljevic a Racing se sigue demorando