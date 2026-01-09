Entrevista a Alejandra Laprea, referente feminista de Venezuela
“Vivimos bajo la amenaza de una potencia que busca disciplinar a la región”
Alejandra Laprea, integrante del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres y militante de La Araña Feminista, analiza el complejo escenario que atraviesa Venezuela tras el reciente ataque de parte del presidente de los Estados Unidos. Reflexiona además, sobre las últimas elecciones en su país. Denuncia el impacto de las más de mil sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y cuestiona las narrativas internacionales que buscan legitimar una intervención.